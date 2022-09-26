26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Военнослужащие (2022) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Красноярского края призвал не допустить кампанейщины при частичной мобилизации

Губернатор Красноярского края Александр Усс полагает, что при частичной мобилизации нельзя допускать кампанейщину. На очередном заседании призывной комиссии политик отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом Президента РФ и Министерством обороны. О ситуации глава края высказался в своем Telegram-канале.

"Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход. Обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов. Люди едут исполнять долг перед Родиной. Наша обязанность – проводить их достойно", - написал Усс.

Важно поддерживать связь с земляками в воинских подразделениях по месту выполнения ими боевых задач.

"Также нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения. Все, кто сегодня защищает интересы России, должны чувствовать заботу, нашу общую ответственность за их жизнь, судьбы их родных и близких", - написал губернатор.

Теги: Александр Усс, Красноярский край, частичная мобилизация



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