"Стоять насмерть на стороне добра": Евгений Пригожин рассказал о своей роли в создании "ЧВК Вагнера"

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Евгения Пригожина, в котором он поделился с журналистами историей создания «ЧВК Вагнера».

Как рассказал сам бизнесмен, группа патриотов, которая тогда называлась БТГ «Вагнер», начала свое существование в 2014 году. Поводом для ее создания стала необходимость защиты жителей Донбасса от украинских националистов. Он, как и многие неравнодушные российские бизнесмены, пытался профинансировать создание добровольческих отрядов, которые могли бы оказать помощь ополченцам. Однако очень быстро выяснилось, что большинство из «казачков», которые охотно брали деньги, были обычными мошенниками. Тогда, по словам Пригожина, он понял, что для достижения результата процесс необходимо было взять в свои руки.

«Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — вспоминает бизнесмен.

В ряды подразделения шли мотивированные опытные специалисты, которые готовы защищать интересы Родины в самых разных точках мира. Пригожин уверен, что те люди, которые выполняют боевые задачи в составе «ЧВК Вагнера», являются опорой российского патриотизма.

Сам же бизнесмен все годы существования «ЧВК Вагнера» работает над защитой интересов бойцов, которые стали объектом пристального внимания либеральных СМИ — как в России, так и за рубежом. Именно поэтому он отказывался от комментариев о своей причастности к «ЧВК Вагнера».

«Долгие 8 лет каждый любопытный журналистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье ЧВК «Вагнер» в попытке найти негатив. А теперь наступило время откровения», — отметил Пригожин.

В настоящее время подразделения «ЧВК Вагнера» выполняют боевые задачи на сложнейших участках фронта в Донбассе, успешно продвигаясь вперед, несмотря на яростное сопротивление противника.