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Ижевская школа №88 (2022) | Фото: Google Maps

"Нападавший был в майке с нацистской символикой": число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 14

Число жертв стрельбы в ижевской школе №88 выросло до 14, еще один ребенок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, сообщает Telegram-канал "112". В то же время Следственный комитет России подтвердил смерть девяти человек (два охранника, два учителя, пятеро детей), но при этом добавил, что информация уточняется.

Уголовное дело возбуждено по трем пунктам статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), а также по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.

"Нападавший, предположительно, покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в СКР.

"С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88. По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким", - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Теги: нападение, школа, жертвы, стрелок, следственный комитет



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Развитие сюжета:

Ранее 26.09.2022 13:22 Мск Стрелком, напавшим на ижевскую школу, оказался ее выпускник

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