Энергетики восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение в Свердловской области

Сегодня в нескольких районах Свердловской области - Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах из-за мокрого снега, порывов ветра до 10 м/с, фиксируются локальные нарушения электроснабжения, сообщили в пресс-службе "Россети Урал".

Восстановление электроснабжения ведет 21 бригада энергетиков: 59 человек производственного персонала, 23 единицы спецтехники. В ближайшее время группировка сил и средств будет увеличена.

Работа свердловского филиала "Россети Урал" переведена в особый режим работы.

Специалисты компании "Россети Урал" делают все необходимое, чтобы вернуть свет в дома жителей Среднего Урала в максимально сжатые сроки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети Урал" 8-800-220-0-220.