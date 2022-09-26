Хлыстов: Мобилизованным свердловчанам на Украине будут платить по 180 тысяч ежемесячно

Жителям Свердловской области, попавшим в ряды мобилизованных, будут ежемесячно выплачивать по 180 тыс. рублей. Об этом сегодня на пункте сбора в Ревде рассказал местный военком Валерий Хлыстов, передает "Ревдинский рабочий"

Данную сумму будут получать мобилизованные, находящиеся на территории Украины. Те же, кто останется на территории РФ, будут получать по 35-40 тыс. рублей. Контракты заключаются на 3 месяца, полгода и год. Две-три недели из них будет идти подготовка.

Сегодня из Ревды поедут первые мобилизованные мужчины. Сбор в пункте начался в 7.30 и уже к 10.00 автобус должен был выехать из города. Однако выяснилось, что у кого-то по разным причинам отсутствует воинский билет или другие документы, восстановление которых также потребовало несколько часов. Таким образом, автобус отъехал от пункта сбора только к 13.00.