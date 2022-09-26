The American Conservative: США запутались во лжи по Украине

26 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Коллаж, США, орлан, однополярный мир (2022) | Фото: Накануне.RU

The American Conservative: США запутались во лжи по Украине

Американские СМИ настолько запутались во лжи относительно военного конфликта на Украине, что у американцев создается впечатление, что Украина уже несколько раз победила Россию. Об этом пишет на страницах The American Conservative известный эксперт Питер Ван Бюрен.

Киев заявляет о захвате ЗАЭС и предупреждает о массовом ядерном инциденте, если обстрел завода не прекратится, призывая повлиять на Россию.

"Но если россияне удерживают завод, а украинцы хотят его вернуть, то какая именно сторона совершает опасный обстрел? Даже когда Украина нападает на завод, западные СМИ верят в то, что ответственность лежит на России", - пишет автор.

Крошечные города, за которые ведутся бои, являются "стратегическими точками", если их захватывает Украина, но "мелкими деревушками", когда они все еще удерживаются Россией. Ван Бюрен приводит и другие примеры антироссийской пропаганды на Западе, подмечая, что заявления о победах и успехах ВСУ в США особенно усиливаются каждый раз, когда объявляется о выделении еще нескольких миллиардов долларов военной помощи.

Теги: США, Украина, СМИ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети