The American Conservative: США запутались во лжи по Украине

Американские СМИ настолько запутались во лжи относительно военного конфликта на Украине, что у американцев создается впечатление, что Украина уже несколько раз победила Россию. Об этом пишет на страницах The American Conservative известный эксперт Питер Ван Бюрен.

Киев заявляет о захвате ЗАЭС и предупреждает о массовом ядерном инциденте, если обстрел завода не прекратится, призывая повлиять на Россию.

"Но если россияне удерживают завод, а украинцы хотят его вернуть, то какая именно сторона совершает опасный обстрел? Даже когда Украина нападает на завод, западные СМИ верят в то, что ответственность лежит на России", - пишет автор.

Крошечные города, за которые ведутся бои, являются "стратегическими точками", если их захватывает Украина, но "мелкими деревушками", когда они все еще удерживаются Россией. Ван Бюрен приводит и другие примеры антироссийской пропаганды на Западе, подмечая, что заявления о победах и успехах ВСУ в США особенно усиливаются каждый раз, когда объявляется о выделении еще нескольких миллиардов долларов военной помощи.