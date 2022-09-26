В Челябинске заместителя главврача признали виновным в халатности из-за взрыва в ковидной больнице

В Челябинске приговорил заместителя главного врача ГКБ № 2 Виктора Вяткина к штрафу в 400 тыс. рублей по обвинению в халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Также ему запрещено на 2 года занимать должности, связанные с осуществлением функций организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Напомним, утром 31 октября 2020 года произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2, где располагалась ковидная база. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности.