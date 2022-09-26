26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество Курганская область Тюменская область В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

В ФСБ подтвердили, что часть мужчин начали разворачивать на российской границе

В управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям подтвердили, что некоторых мужчин на границе разворачивают при попытке покинуть Россию.

"Да, отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение о непропуске, нужно обращаться в военкомат - они комментарии по этому поводу должны им дать", - цитирует ТАСС представителя управления.

В Курганской области расположены несколько погранпереходов между Россией и Казахстаном. Ранее сообщалось, что на этих пропускных пунктах в последние дни наблюдаются очереди из желающих покинуть страну на фоне объявления о мобилизации.

Теги: граница, запрет, мобилизация



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