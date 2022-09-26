Эксперт: Мобилизация пока не снизила спрос на путешествия по России и за рубеж

Частичная мобилизация в РФ, а следовательно, невозможность некоторых граждан покидать страну, не сильно повлияет на отрасль туризма в целом. Об этом Накануне.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. По его словам, число мобилизованных представляет лишь небольшой процент от общего количества путешествующих.

"Конечно, нас эта ситуация беспокоит, потому что негативный общий фон влияет и на продажи, и на планирование. При этом те суждения, которые я наблюдаю, выглядят несколько истерично. Очевидно, что таких случаев много, когда люди не сильно владеют темой, и то количество людей, которых это затрагивает напрямую - именно призванных - оно абсолютно не влияет на общий объем, если сравнивать его с количеством совершаемых поездок в стране. Это не создает весомые проблемы, потому что это незначительный процент", - пояснил Мальцев.

При этом он добавил, что общий информационный фон крайне важен, а потому нельзя сказать, что ситуация не станет для туристического рынка абсолютно безболезненной. Так в первое время определенные сложности будут, однако пока ни один из туроператоров не стал перекраивать свою полетную программу. Это свидетельствует о том, что они все же видят потенциал продолжения реализации программ. Более того, туроператоры уже научены горьким опытом пандемии, а потому знают, как вести себя в период снижения спроса.

Не возникает сложностей и с транспортировкой граждан РФ обратно в страну или свой регион. Несмотря на ажиотаж вокруг этой темы, подобные случаи единичны.



"Мне доводилось читать, что якобы туристы мужского пола не возвращаются из каких-то стран, но я предположу, что если такое и есть, то это отдельные случаи у людей с плохой нервной системой. Потому говорить об этом как о явлении, конечно, нельзя. В свое время кто-то прибывает, отбывает, но никаких панических настроений мы не видим абсолютно. Мы осуществляем взаимодействие с операторами по зарубежным и местным направлениям, но достоверной информации, чтобы судить о каких-либо угрозах реализации планов, нет даже по местным направлениям - я даже не говорю об угрозах отрасли в целом", - добавил глава УАТ.

Напомним, что вчера нескольких пассажиров, пытавшихся улететь из Екатеринбурга, пограничная служба не допустила к вылету из Кольцово. Вместо посадочного талона и пожеланий "хорошего полета", мужчинам выдали бумагу с ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". При этом одному из них уже 58 лет.

Мальцев не смог ответить на вопрос, будут ли свердловчанам возвращать деньги за приобретенные еще до мобилизации путевки. Единственную на данный момент информацию, касающуюся путешествий за рубеж, ранее уже предоставила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, россияне, которые не получили повестку в период частичной мобилизации, могут отправляться в поездки, в том числе за границу.

В пограничной службе до сих пор никак не комментируют ситуацию с пассажирами Кольцово.