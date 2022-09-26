В пермских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Ижевске

В Перми усилят меры безопасности после стрельбы в школе №88 Ижевска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"Сопереживаем детям, коллегам и родителям школы N88 в Ижевске. Этот случай требует от нас не снимать особое внимание безопасности! Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность работы коллективов", - говорится в официальном комментарии начальника департамента образования администрации города Перми Анны Деменевой.

Для учащихся второй смены уроки сохранят, однако в департаменте сообщили, что если родители решат оставить ребенка дома, отнесутся с пониманием.

Напомним, сегодня на школу №88 в Ижевске неизвестный совершил нападение. Преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Есть погибшие, в том числе среди детей. Точное число жертв преступника и пострадавших уточняется. Один из погибших – это охранник школы.