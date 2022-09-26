26 Сентября 2022
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Политика В России
аэропорт паспортный контроль (2008) | Фото: Накануне.ru

Сенатор Цеков предложил закрыть границы всем россиянам призывного возраста

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил закрыть выезд за границу для всех россиян призывного возраста.

"Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

На словам Цекова тут же отреагировал его коллега, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас: "Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и  нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ".

Теги: сергей цеков, границы, сенатор, мобилизация



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