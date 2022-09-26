Напавший на ижевскую школу был вооружен двумя "травматами", переделанными под боевые патроны

Шесть человек погибли, 20 пострадали при стрельбе в ижевской школе №88, это информация представителя МВД.

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется", - говорится в сообщении полиции.

Между тем, Telegram-канал "112" сообщил о 10 погибших, из которых пятеро – дети.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил: "По предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена".