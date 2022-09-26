26 Сентября 2022
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Ижевская школа №88 (2022) | Фото: Google Maps

Нападение на школу в Ижевске: шесть человек погибли, в том числе трое детей

В результате нападения на школу №88 в Ижевске погибли шесть человек, в том числе трое детей. Также известно, что один из погибших – это охранник школы. Есть раненые: и в результате стрельбы, и при эвакуации (дети выпрыгивали из окон).

"В Удмуртии сегодня трагедия. Пока не установленный мужчина проник в школу. Была паника, стрельба. Есть жертвы среди детей, раненые. Сам нападавший застрелился", - заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, который сейчас находится на месте ЧП.

Сейчас здание школы оцеплено, на месте работают спасатели, медики и силовики.

Теги: нападение, школа, погибшие, стрельба



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Ранее 26.09.2022 11:19 Мск Напавший на ижевскую школу был вооружен двумя "травматами", переделанными под боевые патроны

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