Нападение на школу в Ижевске: шесть человек погибли, в том числе трое детей

В результате нападения на школу №88 в Ижевске погибли шесть человек, в том числе трое детей. Также известно, что один из погибших – это охранник школы. Есть раненые: и в результате стрельбы, и при эвакуации (дети выпрыгивали из окон).

"В Удмуртии сегодня трагедия. Пока не установленный мужчина проник в школу. Была паника, стрельба. Есть жертвы среди детей, раненые. Сам нападавший застрелился", - заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, который сейчас находится на месте ЧП.

Сейчас здание школы оцеплено, на месте работают спасатели, медики и силовики.