В Новосибирской области запустили горячую линию по вопросам мобилизации 

26 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Новосибирская область
Военный билет и удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (2022) | Фото: Накануне.RU

В Новосибирской области запустили горячую линию по вопросам мобилизации 

Правительство Новосибирской области и военная прокуратура договорились о взаимодействии для защиты прав жителей региона в ходе частичной мобилизации.

Вопросы оперативного реагирования на возможные нарушения при частичной мобилизации обсудили во время рабочей встречи 26 сентября губернатор Андрей Травников, военный прокурор Новосибирского гарнизона Андрей Сысолятин и военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

травников, военком(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона отметил, что в ходе мобилизации важно не допустить ошибок и нарушений прав граждан, а в случае их выявления – оперативно реагировать и разбирать.

Правительство Новосибирской области, военная прокуратура и областной военкомат договорились об информационном взаимообмене, который поможет оперативно отрабатывать любой сигнал о возможных нарушениях и ошибках.

Добавим, что ответы на любую тему, связанную с мобилизацией, можно задать, позвонив по телефону горячей линии 122.

Начала работать горячая линия областного военкомата: с вопросами по конкретным ситуациям необходимо обращаться по телефону 8 (383) 231-06-88.

Теги: мобилизация, военкомат, горячая линия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети