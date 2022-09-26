В Новосибирской области запустили горячую линию по вопросам мобилизации

Правительство Новосибирской области и военная прокуратура договорились о взаимодействии для защиты прав жителей региона в ходе частичной мобилизации.

Вопросы оперативного реагирования на возможные нарушения при частичной мобилизации обсудили во время рабочей встречи 26 сентября губернатор Андрей Травников, военный прокурор Новосибирского гарнизона Андрей Сысолятин и военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Глава региона отметил, что в ходе мобилизации важно не допустить ошибок и нарушений прав граждан, а в случае их выявления – оперативно реагировать и разбирать.

Правительство Новосибирской области, военная прокуратура и областной военкомат договорились об информационном взаимообмене, который поможет оперативно отрабатывать любой сигнал о возможных нарушениях и ошибках.

Добавим, что ответы на любую тему, связанную с мобилизацией, можно задать, позвонив по телефону горячей линии 122.

Начала работать горячая линия областного военкомата: с вопросами по конкретным ситуациям необходимо обращаться по телефону 8 (383) 231-06-88.

