Напавший на школу в Ижевске покончил с собой – СМИ

Мужчина, напавший на школу №88 в Ижевске, покончил с собой, передает Telegram-канал "112". Он некоторое время отстреливался от силовиков, пытавшихся его захватить. Никаких требований он не выдвигал.

По последним данным, в результате нападения на школу погиб охранник (стрелок ранил его, когда вошел в здание школы), также четверо детей получили ранения при стрельбе, двое – когда прыгали из окна, пытаясь спастись. О тяжести ранений пострадавших пока не сообщается. По информации из других источников пострадавших может быть девять или десять.

Между тем, информацию о нападении подтвердили в республиканском управлении МВД: "Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется".