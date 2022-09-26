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школа №15, Шадринск, класс, где была стрельба, (2018) | Фото: Накануне.RU

Напавший на школу в Ижевске покончил с собой – СМИ

Мужчина, напавший на школу №88 в Ижевске, покончил с собой, передает Telegram-канал "112". Он некоторое время отстреливался от силовиков, пытавшихся его захватить. Никаких требований он не выдвигал.

По последним данным, в результате нападения на школу погиб охранник (стрелок ранил его, когда вошел в здание школы), также четверо детей получили ранения при стрельбе, двое – когда прыгали из окна, пытаясь спастись. О тяжести ранений пострадавших пока не сообщается. По информации из других источников пострадавших может быть девять или десять.

Между тем, информацию о нападении подтвердили в республиканском управлении МВД: "Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется".

Теги: ижевск, нападение, школа, пострадавшие



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Ранее 26.09.2022 11:19 Мск Напавший на ижевскую школу был вооружен двумя "травматами", переделанными под боевые патроны
Ранее 26.09.2022 11:06 Мск Нападение на школу в Ижевске: шесть человек погибли, в том числе трое детей

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Ранее 26.09.2022 10:28 Мск Стрельба в школе №88 в Ижевске: есть раненые


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