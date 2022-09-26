26 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области выявили более 4 тысяч нарушений при подготовке к отопительному периоду

Прокуратура вскрыла нарушения при подготовке городов и районов к отопительному периоду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В частности, в Златоусте, Миассе, Катав-Ивановском, Саткинском районах затягивались работы по подготовке к отопительному периоду, выявлены факты ненадлежащего содержания коммунальной инфраструктуры. Во многих территориях своевременно не проведена замена изношенных труб и других элементов теплоснабжения.

В суд направлено более 600 исков о принятии на учет бесхозяйных коммунальных объектов. ряд управляющих компаний привлечены к административной ответственности за нарушение порядка расчетов за поставленные коммунальные ресурсы с ресурсоснабжающими организациями. Также выявлены мошеннические действия УК с при использовании денег жильцов домов.

Всего было выявлено более 4 тыс. нарушений. 600 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 15 уголовных дел.

Теги: отопление, нарушения, прокуратура,



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