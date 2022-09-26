Экс-депутат Прикамья предложил судить военным трибуналом стрелка в военкомате Усть-Илимска

Бывший депутат заксобрания Пермского края, участник спецоперации на Украине Александр Григоренко в своем telegram-канале прокомментировал стрельбу в военкомате в Усть-Илимска, передает корреспондент Накануне.RU.

Он призвал судить стрелявшего военным трибуналом, вне зависимости от того, был ли он мобилизован или нет. Также Григоренко предложил ввести запрет на покидание военнообязанными России, запретить все митинги и шествия, а также наказывать за распространение паники.

"На период мобилизации публично объявить о запрете выезда всех военнообязанных за границу. Всех значит всех, а не только тех, у кого есть повестка. Запретить де-факто на время мобилизации любые митинги, шествия. А за организацию подобных шествий ввести реальный уголовный срок без всяких штрафов, для всех участников-мужчин без оговорок - мобилизация, для женщин - жесткая административка. Начать наконец жестко пресекать информационные диверсии противника по борьбе мобилизацией и распространение паники обывателями. В том числе, посредством введения наказания за распространение этой паники и за счет активной работы Роскомнадзора, разумеется. Эти меры должны быть временными (на период мобилизации), жесткими (чтобы неповадно было) и публичными (чтобы все знали)", - заявил Григоренко.

Напомним, сегодня в городе Усть-Илимск 25-летний мужчина устроил стрельбу в военкомате. По данным соцсетей, ранен местный военком Александр Елисеев, он находится в реанимации (один из Telegram-каналов сообщил о смерти пострадавшего).

Стрелок произвел два выстрела в спину военкому из обреза, когда тот проводил инструктаж мобилизованных. Стрелявшего задержали, сейчас с ним работают силовики. О мотивах стрелка пока ничего неизвестно.