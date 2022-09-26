Глава Дагестана: Протесты против мобилизации организованы из-за рубежа

Глава Дагестана Сергей Меликов не стал брать на себя ответственность за происходящее в эти дни в республике. Накануне в Махачкале и некоторых других населенных пунктах прошли массовые акции протеста против мобилизации, полиция задерживала недовольных.

Меликов же заявил, что виноваты не местные чиновники и военкомы, а иностранные агенты.

"Акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа. Как только люди сталкиваются с тревогами и переживаниям, появляется эта "нечисть", которая пытается воспользоваться ситуацией. Именно эти силы в 90-х годах ввергли Дагестан в кровь, грязь и нищету, из которой мы до сих пор выбираемся", - заявил Меликов.

Хотя глава Дагестана отчитал ряд военкомов и глав муниципалитетов, никто не лишился своих постов, сам Меликов также остается в своем кресле.