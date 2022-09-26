Нападение на школу №88 в Ижевске: охранник скончался, пятеро школьников пострадали

Число пострадавших в результате нападения неизвестного мужчины на ижевскую школу №88 увеличилось до пяти, это дети. Среди раненых есть ребенок с колото-резаной раной, еще один мальчик выпрыгнул из окна, сообщает Telegram-канал "112".

При этом напавший на школу мужчина пока не задержан, а в здании школы слышна стрельба.

По предварительным данным, стрелок вошел в школу, ранил охранника (он скончался от полученного ранения), а затем вошел в один из классов, где открыл стрельбу.