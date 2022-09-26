26 Сентября 2022
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Ижевская школа №88 (2022) | Фото: Google Maps

Нападение на школу №88 в Ижевске: охранник скончался, пятеро школьников пострадали

Число пострадавших в результате нападения неизвестного мужчины на ижевскую школу №88 увеличилось до пяти, это дети. Среди раненых есть ребенок с колото-резаной раной, еще один мальчик выпрыгнул из окна, сообщает Telegram-канал "112".

При этом напавший на школу мужчина пока не задержан, а в здании школы слышна стрельба.

По предварительным данным, стрелок вошел в школу, ранил охранника (он скончался от полученного ранения), а затем вошел в один из классов, где открыл стрельбу.

Теги: нападение, школа, ижевск, стрельба



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Развитие сюжета:

Ранее 26.09.2022 11:19 Мск Напавший на ижевскую школу был вооружен двумя "травматами", переделанными под боевые патроны
Ранее 26.09.2022 11:06 Мск Нападение на школу в Ижевске: шесть человек погибли, в том числе трое детей
Ранее 26.09.2022 10:58 Мск Напавший на школу в Ижевске покончил с собой – СМИ

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Ранее 26.09.2022 10:28 Мск Стрельба в школе №88 в Ижевске: есть раненые


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