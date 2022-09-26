26 Сентября 2022
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Зал судебных заседаний (2022) | Фото: Накануне.RU

УМВД: Концерт Anacondaz никто не запрещал. В Екатеринбурге стартовал суд об отмене музыкальных концертов

В Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу об отмене концерта Anacondaz. О том, что правоохранительные органы запретили группе выходить на сцену, музыканты сообщили фанатам за несколько часов до самого концерта. Похожая ситуация произошла и в Перми.

Напомним, что Anacondaz требует признать отмену концерта незаконной, не настаивая на какой-либо компенсации. Ответчиком выступают департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, городская полиция и врио замначальника полиции по охране общественного порядка. Во время сегодняшнего заседания представитель УМВД пояснил, что выступать на сцене никому не запрещали, да и концерт не отменяли - людей просто предупредили о его небезопасности, поскольку сроки и порядок мероприятия якобы не были согласованы.

Судебное заседание не продлилось долго. В качестве заинтересованного лица было решено привлечь прокуратуру, а также, по возможности, людей, купивших билеты на концерт.

Следующее заседание по делу запланировано на 26 октября.

Теги: УМВД, концерт, Anacondaz, Екатеринбург, суд



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Ранее 07.09.2022 10:13 Мск Суды Екатеринбурга и Перми зарегистрировали иски Anacondaz за отмененные концерты


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