УМВД: Концерт Anacondaz никто не запрещал. В Екатеринбурге стартовал суд об отмене музыкальных концертов

В Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу об отмене концерта Anacondaz. О том, что правоохранительные органы запретили группе выходить на сцену, музыканты сообщили фанатам за несколько часов до самого концерта. Похожая ситуация произошла и в Перми.

Напомним, что Anacondaz требует признать отмену концерта незаконной, не настаивая на какой-либо компенсации. Ответчиком выступают департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, городская полиция и врио замначальника полиции по охране общественного порядка. Во время сегодняшнего заседания представитель УМВД пояснил, что выступать на сцене никому не запрещали, да и концерт не отменяли - людей просто предупредили о его небезопасности, поскольку сроки и порядок мероприятия якобы не были согласованы.

Судебное заседание не продлилось долго. В качестве заинтересованного лица было решено привлечь прокуратуру, а также, по возможности, людей, купивших билеты на концерт.

Следующее заседание по делу запланировано на 26 октября.