26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Солдаты (2022) | Фото: Накануне.RU

Владимир Павлов: Если вам повестку не вручили, то уже и не вручат в этот этап мобилизации

Граждане России, которые не получили повестку на прошлой неделе, не попадают в этот этап мобилизации, сообщил депутат Госдумы Владимир Павлов, передает корреспондент Накануне.RU.

Владимир Павлов в эфире "Большой редакции" отвечал на вопросы про частичную мобилизацию. Один из вопросов касался пересечения границ Российской Федерации. В частности, жительница поинтересовалась, почему беглецов от мобилизации выпускают из страны.

"Граница на замке, беглецов никто никуда не выпускал и не выпускает. Вопрос в том, что никаких ограничений на пересечение границ Российской Федерации не существует, никто никого не ловит. Указ касается около 300 тыс. человек, которые уже за несколько недель или неделю до этого были установлены, проведены были с ними учетные действия, уточнены их специальности, поэтому никаких новых людей там не добавилось. Если вам повестку не вручили, условно говоря, в конце прошлой недели, то уже и не вручат в этот этап мобилизации", - рассказал депутат.

Теги: мобилизация, повестка,



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