26 Сентября 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

ВСУ атакуют Красный Лиман

ВСУ изо всех сил пытаются развить свой недавний успех на востоке Харьковской области и прорваться в ЛНР и на севере ДНР.

Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что боевики большими силами штурмуют Красный Лиман. Киеву срочно нужна военная победа, чтобы информационно оттенить референдум о воссоединении регионов с Россией и улучшить свои позиции на фронте. Поэтому, оценив расстановку сил, было принято решение начать наступление на Красный Лиман. И постепенно сражение переросло в генеральное, приняв большие масштабы. ВСУ осуществляют уже третий штурм, вводя все новые силы.

По его мнению, основной замысел киевского командования сводится к тому, чтобы, нанеся основной удар северо-западнее Лимана, прорвать оборону в районе Оскольского водохранилища с выходом на Сватово. Вспомогательный удар, видимо, планировался севернее Купянска, чтобы окружить Красный Лиман и выйти в район Кременной (ЛНР). Эта операция была бы даже более масштабной, чем Балаклейско-Изюмская.

Пока союзные силы героически отражают атаки, хотя местами ВСУ удалось вклиниться. Обозреватель Борис Рожин сообщает, что боевики пытаются обойти Красный Лиман через лесные массивы и добраться до коммуникаций союзных сил, чтобы вынудить их отходить.

Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков также сообщает об ожесточенных боях под Красным Лиманом. ВСУ пытаются использовать свое преимущество в живой силе. Пока что окружить Красный Лиман не удается, но боевики имеют тактические продвижения в его окрестностях.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Зеленский требует срочно добиться какой-то военной победы и очень недоволен ее отсутствием. А в Красном Лимане у ВСУ много потерь. Главком ВСУ Валерий Залужный доложил, что российские военные укрепили тылы и теперь нет такого масштабного численного преимущества, поэтому потери ВСУ большие, а продвижение минимальное. Однако Зеленский требует от Генштаба быстрой победы любой ценой именно сейчас, чтобы подстегнуть антимобилизационные настроения в России. На этой теме она начал играть накануне, когда призвал россиян саботировать мобилизацию.

Теги: ВСУ, ДНР, Красный Лиман



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