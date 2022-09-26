В Урюпинске подожгли военкомат

В Урюпинске (Волгоградская область) утром в понедельник подожгли военкомат. Обошлось без пострадавших.

По данным администрации города, полиция задержала подозреваемого в поджоге, сейчас ведутся следственные действия.

Издание "Блокнот-Волгоград" отмечает, что на этой неделе мужчина пытался спалить здание администрации в Камышине.

Также на этой неделе были поджоги администраций и военкоматов в других регионах. В Нижнем Новгороде выгорел стоматологический кабинет в военном комиссариате Ленинского и Канавинского районов. В Тольятти в двери городской администрации метнули коктейль Молотова, сгорела входная группа.