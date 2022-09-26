Экс-замглавы Сургута получил пост в правительстве Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов назначил бывшего вице-мэра Сургута Алексея Жердева на должность заместителя председателя правительства региона.

"Алексею Александровичу 47 лет, имеет высшее образование, окончил Костромской государственный технологический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии". Имеет опыт работы в федеральных органах налоговой полиции, работал в банковской сфере, на муниципальной службе, предыдущее место работы – ООО "Газпром трансгаз Сургут". Женат, четверо детей", - сказал Соколов.

Алексей Жердев будет курировать работу министерства транспорта, министерства строительства, энергетики и ЖКХ, государственной инспекции строительного надзора, региональной службы по тарифам, государственной жилищной инспекции.

Напомним, с 12 марта 2021 г. тогда ещё замглавы города ушёл в отпуск, 23 марта был последним его рабочим днём в администрации Сургута. 7 апреля того же года стало известно, что Жердев стал начальником транспортного отдела "Газпром трансгаз Сургут".