Экс-замглавы Сургута получил пост в правительстве Кировской области

26 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Кировская область
Алексей Жердев, заместитель главы Сургута (2019) | Фото: Накануне.RU

Экс-замглавы Сургута получил пост в правительстве Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов назначил бывшего вице-мэра Сургута Алексея Жердева на должность заместителя председателя правительства региона.

"Алексею Александровичу 47 лет, имеет высшее образование, окончил Костромской государственный технологический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии". Имеет опыт работы в федеральных органах налоговой полиции, работал в банковской сфере, на муниципальной службе, предыдущее место работы – ООО "Газпром трансгаз Сургут". Женат, четверо детей", - сказал Соколов.

Алексей Жердев будет курировать работу министерства транспорта, министерства строительства, энергетики и ЖКХ, государственной инспекции строительного надзора, региональной службы по тарифам, государственной жилищной инспекции.

Напомним, с 12 марта 2021 г. тогда ещё замглавы города ушёл в отпуск, 23 марта был последним его рабочим днём в администрации Сургута. 7 апреля того же года стало известно, что Жердев стал начальником транспортного отдела "Газпром трансгаз Сургут".

Теги: Алексей Жердев, правительство, Кировская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.04.2021 10:50 Мск Экс-вице-мэр Сургута Алексей Жердев получил должность в "дочке" "Газпрома"
Ранее 10.03.2021 09:31 Мск Заместитель главы Сургута Алексей Жердев уходит в отставку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети