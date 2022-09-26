Те, кого сегодня призвали незаконно, обязательно вернутся домой – губернатор Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился в течение суток создать в регионе единый консультативный центр по вопросам мобилизации.

"Мы сегодня видим, что при мобилизации допускаются непростительные ошибки, - написал Бурков в Telegram-канале. - В социальных сетях и на горячую линию поступают сигналы о нарушениях во время призыва: повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты. Будем разбираться с каждым из этих фактов".

"Те, кого сегодня призвали незаконно, обязательно вернутся домой!" – добавил Бурков.

Глава региона считает, что "сбои есть как в Омской области, так и по всей стране".

"Это тот самый случай, когда бюрократизм становится врагом патриотизма", - считает губернатор.