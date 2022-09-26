26 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР взял на контроль ситуацию со свердловчанкой, у которой силой отняли детей

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с уральской семьей, откуда опека силой забрала детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В социальных сетях опубликовано обращение жителя Свердловской области с просьбой о помощи семье военнослужащего, у которого сотрудники органов опеки якобы по ошибке забирают приемных детей. По данному факту была начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ "Халатность". Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М. В. доложить о проделанной следователями работе и об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК.

Напомним, что в начале сентября в СМИ появилась информация о жительнице Белоярки, у которой органы опеки силой отобрали ребенка. Якобы женщина не справлялась со своими обязанностями, о чем неоднократно жаловались сами дети. Последний звонок поступил от 15-летней дочери, у которой возник конфликт с матерью из-за телефона.

При этом, по словам очевидца, когда опека приехала за одним из детей, тот силой упирался и не хотел уезжать от матери. Забрать ребенка удалось только спустя пять часов, когда женщина ненадолго отошла - несовершеннолетнего посадили в машину и увезли. После у свердловчанки забрали еще троих детей.

Теги: СКР, Бастрыкин, дети, опека



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