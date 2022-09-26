26 Сентября 2022
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В Перми предприятие оборонно-промышленного комплекса объявило о срочном наборе сотрудников

В Перми предприятие оборонно-промышленного комплекса "ОДК-Стар" объявило о срочном наборе сотрудников, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост опубликован в группе предприятия в соцсети "ВКонтакте".

"Ищешь работу? Есть опыт и высокий разряд? Тогда тебе к нам. "ОДК-Стар" объявляет набор контролеров станочных и слесарных работ (4-6 разряд), наладчиков (5-6 разряд) и операторов станков с программным обеспечением (4-5 разряд), слесарей механосборочных работ (4 разряд), токарей (4-6 разряд), шлифовщиков (4 разряд), фрезеровщиков и электромонтеров (4 разряд). Опыт работы обязателен", - говорится в сообщении.

"ОДК-Стар" – единственное в России предприятие, обладающее компетенциями в разработке и серийном производстве систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, включая электронные агрегаты с полной ответственностью типа FADEC и гидромеханические агрегаты, а также имеющее опыт поддержания всего жизненного цикла газотурбинных двигателей. Предприятие входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" Государственной корпорации Ростех.

Отметим, что ранее в Пермском крае ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса перешли на круглосуточный режим работы.

Теги: ОДК-Стар, предприятие, оборонно-промышленный комплекс, сотрудники



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