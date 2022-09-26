26 Сентября 2022
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Экономика Пермский край
Россети Урал (2022) | Фото: Россети Урал

"Россети" в 2022 году потратили на ремонт объектов в Поволжье 11,4 млрд рублей

Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров доложил о подготовке электросетевых объектов Группы "Россети" к прохождению осенне-зимнего периода в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Совещание под руководством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака состоялось в Оренбурге.

Отмечено, что Группа "Россети" направила на финансирование ремонтных программ в ПФО в 2022 году 11,4 млрд рублей, что на 400 млн рублей превышает уровень предыдущего года. Работы идут по графику и будут завершены до конца сентября.

В целом планируется ремонт более 11 300 единиц подстанционного оборудования и 4 153 км линий электропередачи 35 кВ и выше, расчистка от растительности почти 26 100 гектаров просек ЛЭП. Аварийный запас уже полностью сформирован. Обеспечена готовность 1 882 бригад на случай аварийно-восстановительных работ, 1 537 резервных источников питания общей мощностью 68,2 МВт.

Планируемый объем финансирования инвестиционной программы в этом году составляет 27,3 млрд рублей. В физическом выражении будет введено в работу 464 МВА трансформаторной мощности и около 3 000 км линий электропередачи.

В зоне обслуживания компании "Россети Урал" на территории Приволжского федерального округа находится один субъект РФ – Пермский край. 

На выполнение программы технического обслуживания и ремонта оборудования в Прикамье в текущем году энергетики "Россети Урал" направят 1,57 млрд рублей. Общий объем программы технического обслуживания и ремонта оборудования компании "Россети Урал", включая Свердловскую и Челябинскую области, – субъекты Уральского федерального округа, составит 5,1 млрд рублей.

До конца года в рамках инвестиционной программы будет завершено строительство кабельной линии 110 кВ "Данилиха – Берег", призванной обеспечить надежный транзит электроэнергии между правобережной и левобережной частями Перми.

На сегодня в "Россети Урал" уже на 100% обеспечена готовность персонала и спецтехники к прохождению осенне-зимнего периода. Сейчас производственный потенциал электросетевой компании в Пермском крае - это 261 бригада, 2049 человек ремонтного персонала, а также 638 единиц спецтехники. Подготовлен 31 резервный источник электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 2,8 мегаватт. Всего в компании 124 РИСЭ общей мощностью 13,6 мегаватт.

Группа "Россети" представлена на территории 12 субъектов ПФО компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Волга", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Урал". Под управлением находятся 102 300 подстанций и распределительных пунктов общей мощностью 122 ГВА, а также порядка 461 200 км линий электропередачи.

Теги: Россети Урал, ремонтные работы, приволжский округ



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