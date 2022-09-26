В ЛНР явка на референдуме уже превысила 75%

По итогам трех дней голосования на референдуме по вхождению ЛНР в состав России явка составила 76,09%. Об этом заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

На территории ЛНР организован 461 участок для референдума, в России - 201. Однако избирательные участки откроются завтра, в последний день референдума, чтобы избежать массового скопления людей в условиях обстрелов украинских боевиков. Так, ночью шесть украинских снарядов попали в школу в Рубежном, где находится избирательный участок. Один избирательный участок в Лисичанске начал работу в резервном месте. А в Алчевске все участковые комиссии были на время эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрелов.

Сегодня в ЛНР будут работать 598 выездных групп для голосования. То же самое происходит и в ДНР. Представители участковых избирательных комиссий обходят все дома, предлагая проголосовать. Голосование проходит возле домов или на первых этажах многоэтажек. Данные голосующих вносят в списки на месте, бюллетени опускают в переносные урны.

Уже отдали свои голоса более 1 млн жителей ЛНР, сообщила Кравченко. Более 196 тыс. жителей Республики проголосовали на территории России. По опросам, результат референдума будет намного выше 90%.

"У меня дрожит сердце, но цифры говорят о том, что референдум состоялся", - сказала председатель ЦИК ЛНР.