В ЛНР явка на референдуме уже превысила 75%

26 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в Ростове-на-Дону (2022) | Фото: Накануне.RU

В ЛНР явка на референдуме уже превысила 75%

По итогам трех дней голосования на референдуме по вхождению ЛНР в состав России явка составила 76,09%. Об этом заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Читайте также:

На территории ЛНР организован 461 участок для референдума, в России - 201. Однако избирательные участки откроются завтра, в последний день референдума, чтобы избежать массового скопления людей в условиях обстрелов украинских боевиков. Так, ночью шесть украинских снарядов попали в школу в Рубежном, где находится избирательный участок. Один избирательный участок в Лисичанске начал работу в резервном месте. А в Алчевске все участковые комиссии были на время эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрелов.

Сегодня в ЛНР будут работать 598 выездных групп для голосования. То же самое происходит и в ДНР. Представители участковых избирательных комиссий обходят все дома, предлагая проголосовать. Голосование проходит возле домов или на первых этажах многоэтажек. Данные голосующих вносят в списки на месте, бюллетени опускают в переносные урны.

Уже отдали свои голоса более 1 млн жителей ЛНР, сообщила Кравченко. Более 196 тыс. жителей Республики проголосовали на территории России. По опросам, результат референдума будет намного выше 90%.

"У меня дрожит сердце, но цифры говорят о том, что референдум состоялся", - сказала председатель ЦИК ЛНР.

Теги: референдум, ЛНР, явка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети