Раненый в Усть-Илимске военком в крайне тяжелом состоянии в реанимации – губернатор

Раненый в Усть-Илимске военком Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

"Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан! – пишет Кобзев. - В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз".

Губернатор добавил, что поручил усилить меры безопасности и попросил всех сохранять спокойствие.

Напомним, в военкомат Усть-Илимска утром пришел молодой человек, он несколько раз выстрелил в военкома из обреза. Стрелявшего задержали.

Между тем, Telegram-канал "Двач" приводит цитату Марины Зининой, матери напавшего на военкома. Она сказала, что не знает, откуда у сына оружие и находится в шоке, о случившемся узнала из новостей. Женщина добавила, что сын сильно переживал из-за мобилизации. Ему самому повестка не приходила, но накануне пришла его лучшему другу, который не служил в армии.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о "посягательстве на жизнь правоохранителя" и "незаконном обороте оружия". Кроме военкома никто не пострадал.