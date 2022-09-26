В Челябинской области за сутки коронавирус выявили у 1 тыс. 244 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 1 тыс. 244 случая COVID-19, в том числе у 81 школьника. Два человека скончались.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 371 тыс. 643 человека. Умерло – 9 тыс. 194 пациента.

В настоящий момент в регионе 15 тыс. 100 заболевших. За сутки выписаны 1 тыс. 328 человек, всего в регионе выздоровели 347 тыс. 307 пациентов.