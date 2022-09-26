На парламентских выборах в Италии побеждают правые евроскептики, ЕС обеспокоен

Внеочередные парламентские выборы в Италии завершатся победой правоцентристской коалиции, достаточно скептически настроенной в отношении ЕС и антироссийских санкций. МВД страны заявило, что по итогам подсчета более 80% бюллетеней правая коалиция набирает около 44% голосов, что достаточно для формирования парламентского большинства.

Коалиция правоцентристских сил объединяет партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные". Причем ведущей политической силой страны впервые становится партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (получает более 26%). На предыдущих выборах партия Мелони набрала всего 4%, то есть совершила огромный рывок.

Левоцентристская коалиция потеряла поддержку избирателей, не набрав и 20%. "Движение 5 звезд" набирает около 15%. Явка составила 64%.

Мелони, которая имеет все шансы стать премьер-министром и первой женщиной-премьером в истории Италии, является жестким противником пропаганды содомии, бесконтрольной миграции и антироссийской позиции ЕС в ущерб национальным интересам.

Зампредседателя Европарламента Катарина Барли выразила обеспокоенность будущим премьерством Мелони. Он считает, что та будет брать пример с Дональда Трампа и Виктора Орбана.

"Основы и общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции "постфашистов" и ультраправых партий", - сказала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже пригрозила Италии.

"Если все пойдет в трудном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией", – сказала она, имея в виду давление на эти страны, защищающие свои национальные интересы (в Конституционном трибунале Польши назвали угрозы фон дер Ляйен "нацистскими").

Американское издание Politico пророчит, что Мелони может стать "убийцей ЕС", цитируя ее слова.

"Мы имеем дело с самой мощной и жестокой атакой на правительства суверенных государств, которые выступают против диктатуры политкорректной идеологии", - сказала она о политике Брюсселя.