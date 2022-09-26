Росавиация до 2 октября продлила запрет на полеты в южные города России

Росавиация в очередной раз на неделю продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России.

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Запрет был введен 24 февраля – в день начала военной спецоперации РФ на Украине. С тех пор он ни разу не прерывался, Росавиация его еженедельно продляет.

С 30 августа Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения открыли "коридор" в закрытом воздушном пространстве для выполнения "коротких" рейсов из Москвы в Сочи и Турцию. Впрочем, пропускная способность коридора ограничена, большая часть самолетов по-прежнему вынуждена совершать полеты через каспийский регион.