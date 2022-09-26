26 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в Ростове-на-Дону (2022) | Фото: Накануне.RU

В ДНР проголосовали уже 77% избирателей

По итогам трех дней голосования на референдуме по вхождению ДНР в состав России явка превысила 77%. Об этом заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
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На территории ДНР проголосовали 1203 тыс. человек, за рубежом - 327 тыс. По итогам первого и второго дней явка была 23% и 55% соответственно. В ЛНР также проголосовали уже больше половины избирателей. По данным опросов, в республиках Донбасса воссоединение с Россией поддерживают более 90% жителей.

Сегодня последний день выездного голосования на придомовых территориях. Представители участковых избирательных комиссий обходят все дома, предлагая проголосовать. Голосование проходит возле домов или на первых этажах многоэтажек, чтобы не допустить скопления людей на избирательных участках. Они откроются завтра, в последний день голосования, для тех, кто по каким-то причинам не смог проголосовать за предыдущие четыре дня.

В результатах референдума в Донбассе никто не сомневается. Население республик практически единодушно. При этом плебисцит проходит под непрекращающимися обстрелами украинских боевиков. Вчера в Горловке были ранены два члена участковых избирательных комиссий.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что предварительные итоги референдума в республике оказались даже лучше, чем ожидалось.

Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в Ростове-на-Дону(2022)|Фото:

Теги: референдум, ДНР, явка



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