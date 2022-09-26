В Челябинске стартует отопительный сезон

В Челябинске на этой неделе начнут подключать дома к отоплению, сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Челябинска Наталья Котова, открывая совещание, поручила теплоснабжающим организациям с сегодняшнего дня осуществить выпуск тепловой энергии потребителям в соответствии с температурным режимом.

Астахов отметил, что с сегодняшнего дня в городе начнут подключать жилые дома. "До конца недели заполним систему и теплоноситель будет подан всем потребителям. Ежедневно будем контролировать процесс подключения", - подчеркнул он.

В Челябинске уже подключение социальных объектов по заявкам руководителей учреждений. По данным на 23 сентября, было подключено девять школ и 164 детских сада.