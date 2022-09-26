Роспотребнадзор зафиксировал вредные вещества в воздухе Екатеринбурга

Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили в воздухе уральской столицы превышение вредных веществ. Пробы были взяты вечером в субботу после многочисленных жалоб горожан на сильный запах гари и смог.

"В пробах, отобранных вечером 24 сентября, выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ10 в максимально разовых концентрациях на ул. Вильгельма де Геннина, 31 (в 1,2 раза), а также взвешенных частиц РМ2,5 на ул. Вильгельма де Геннина, 31 (в 1,9 раза), ул. Раевского, 16 (в 1,6 раза); ул. Татищева, 64 (в 1,1)", -говорится в сообщении ведомства.

Отбор проб воздуха проводился четыре раза в сутки в шести контрольных точках Екатеринбурга: на улицах Мичурина, Раевского, Вильгельма де Геннина, Татищева, Авангардной, Чемпионов и 8 Марта. Исследования среднесуточных концентраций загрязняющих веществ продолжаются.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в эти дни никто из екатеринбуржцев не обращался за медицинской помощью в связи с задымлением. Несмотря на это, ситуация остается на контроле ведомственного управления по Свердловской области.