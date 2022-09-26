26 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье мужчину судят за совершенное 19 лет назад преступление

В Пермском крае жителя Чайковского 1986 года рождения обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Преступление было совершено 19 лет назад. Вечером, в ноябре 2003 года обвиняемый избил в подъезде 58-летнего потерпевшего по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, от которой тот позже умер в больнице. Мотивом преступления, по версии следствия, стала личная неприязнь обвиняемого.

"Особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставались нераскрытыми, однако работа по нему не прекращалась. Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, совместно с сотрудниками полиции, возвращались к изучению материалов уголовного дела, продолжали сбор доказательств по нему. В результате кропотливой и слаженной работы удалось получить доказательства, указывающие на причастность к совершению преступления жителя города Чайковский. Для установления всех обстоятельств совершенного преступления были допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, сложные судебные медицинские экспертизы, выводы которых, в совокупности с иными доказательствами позволили предъявить злоумышленнику обвинение в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: убийство по неосторожности, уголовное дело, суд



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