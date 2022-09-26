Казахстан не признает результаты донбасских референдумов

Казахстане не признает референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и территорий Украины, подконтрольных ВС РФ. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", — заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.