Верхотурье отметило 30-летие со дня перенесения мощей уральского чудотворца Симеона

В это воскресенье в Верхотурье состоялось празднование второго перенесения в город мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. В этом день ровно 30 лет назад мощи были повторно перенесены из Екатеринбурга в Свято-Николаевский мужской монастырь Верхотурья, где вчера прошли служба и крестный ход, передает корреспондент Накануне.RU.

Архиерейскую божественную литургию провели 15 архипастырей Русской Православной Церкви: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также преосвященные владыки, прибывшие с братским визитом в Екатеринбургскую епархию на празднование дней святого Симеона. Они же возглавили крестный ход вокруг Крестовоздвиженского храма Свято-Николаевского монастыря, в котором приняли участие свыше 1000 человек. Это стало финальной точкой для паломников, прошедших 180 км из Алапаевска в Верхотурье в крестном ходу "Симеонова тропа". Православные шли весь путь под защитой двух икон — святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона.

Процедура завершилась у главного входа в собор, где священнослужители вместе с гостями пропели молебен в честь святого праведного Симеона Верхотурского.

"Уже на протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины поддерживает участников и организаторов Симеоновского крестного хода. И совместно с правительством Свердловской области возрождают православные святыни — духовной столицы Урала и Сибири, в том числе Свято-Николаевский монастырь, куда 30 лет назад были возвращены мощи Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. Объемы большие, но работы продолжаются. И уже в этом году студентами архитектурной академии будет подготовлен проект по восстановлению Игуменского дома, а также стартует новый этап ремонтных работ внутри храма", — рассказала замдиректора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

На праздник приехали люди со всей области. Анжелика Куприенко родом из Кировограда и ездит в Верхотурье уже седьмой год подряд. В этот раз ей даже пришлось ночевать в храме, как и многим другим, желающим ощутить атмосферу святости и единения с Богом. Свердловчанка отметила, что несмотря на то, что песнопения длились полночи, а мимо все время ходили люди, это был невероятный опыт.

"Здесь такая радость, которая до слез. Это единение духовное. Я ездила сюда пару раз просто на автобусе, не на праздник, и это было совершено другое ощущение. И я именно из-за этого ощущения единения даже стараюсь ездить сюда не на автобусе от нашего храма, а именно на электричке паломников", — рассказала Анжелика Куприенко.

Сегодня архиереи продолжили начатую в прошлом году традицию и высадили несколько деревьев на елочной аллее. Свою елочку посадил и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который отмечал и собственный юбилей — 50 лет.

"Симеона Верхотурского знают во всем мире. Я был в разных странах и храмах. Практически во всех старинных храмах за границей я встречал икону с Симеоном Верхотурским, — делится владыка Евгений. — Мы стоим сейчас в месте, про которое, может, даже и не знают люди, где находится, но про Верхотурье они знают. Его почитают во всех уголках мира. Сегодня столько людей, сколько я никогда раньше не видел. И это радует, потому что святой Симеон творит настоящие чудеса. Приведу пример из жизни моего друга. У него есть брат, который тяжело болел, и врачи не давали никаких шансов. Оба они родились в Верхотурье, поэтому у них особое отношение к святому Симеону. И вот этому брату, который здоровый, снится Симеон Верхотурский и говорит: “Бери своего братца и езжайте ко мне”. И вот он поделился своим сном с больным братом, а тот и пары шагов тогда сделать не мог. Но они приехали сюда, а домой он вернулся абсолютно здоровым".

Праздник собрал более 1000 человек: от детей до пенсионеров. При этом огромную часть из них представляли паломники, для которых была организована фуд-зона. Все завершилось традиционным запуском голубых воздушных шариков в небо.

Напомним, что в 2018 году Фонд святой Екатерины начал большую программу по восстановлению храмов Верхотурья, которая была поддержана правительством Свердловской области и лично губернатором Евгением Куйвашевым. Точкой притяжения для всех гостей стал Крестовоздвиженский собор, который был построен к празднованию 300-летия дома Романовых. Он стал третьей по величине церковью в России и уступает только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге. Преображение Свято-Николаевского монастыря происходит прямо на глазах у жителей Верхотурья и его гостей — количество желающих помолиться здесь с каждым годом увеличивается.