В России из-за падения спроса снижается производство метанола

В России накапливаются проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции. Из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления производители метанола вынуждены до минимума сокращать производство и за бесценок продавать продукцию в Китай, чтобы полностью не останавливать заводы. Низкие цены на метанол, несмотря на дорогое сырье, держатся и в Европе. В перспективе, считают эксперты, есть все предпосылки для их роста, но планы по строительству новых заводов в России, скорее всего, будут отменены.

Проблемы возникли у "Томск Газпрома", "Щекиноазота", "Метафракса", а также "Томета" (мощность по метанолу 900 тыс. т в год, находится под конкурсным управлением в рамках процедуры банкротства), пишет "Ъ". "Томет" технологически связан с площадкой "Тольяттиазота", который в прошлом году вошел в состав "Уралхима". "Томет" работает с загрузкой менее 30%, остальные предприятия, как уверяют собеседники издания, как минимум частично остановлены.

Основные объемы экспорта из России шли в Европу, так что уже в марте с поставками стали возникать проблемы, так как они осуществлялись через иностранные порты (ключевой – в Финляндии). При этом формально метанол не попал под санкции ЕС. Российские морские отгрузки через Усть-Лугу были ограничены мощностями по перевалке. Внутреннее потребление метанола хоть и росло в 2021 г. (например, за счет роста переработки на "Нижнекамскнефтехиме"), в 2022-ом начало снижаться, не обеспечивая спрос на выпускаемые объемы. Сейчас, говорят источники издания, компании стараются продать максимальные объемы в Китай даже по минимальной цене, чтобы не допустить полной остановки производства, так как мощности для хранения ограничены, а перезапуск производства – затратное мероприятие.