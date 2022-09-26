26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество Свердловская область
Лента транспортера с багажом. (2022) | Фото: Накануне.RU

Несколько мужчин, в том числе предпенсионного возраста, не смогли вылететь из Кольцово

Нескольких пассажиров, пытавшихся улететь из Екатеринбурга, пограничная служба не допустила к вылету из "Кольцово". Вместо посадочного талона и пожеланий "хорошего полета", мужчинам выдали бумагу с ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". При этом одному из них уже 58 лет.

Как сообщает "Baza" со ссылкой на пассажира Руслана (имя изменено), инцидент произошел вчера на паспортном контроле. С ним, его другом и еще несколькими пассажирами поговорили, спросили возраст, отправили паспорта на проверку, после чего куда-то позвонили и в итоге отказали в вылете. Вместе с распечаткой о мобилизации, мужчинам также выдали контакты военных комиссариатов Екатеринбурга.

Интересно, что Руслан вовсе не является жителем Свердловской области и прописан в другом регионе. Оба с другом были демобилизованы из армии несколько лет назад и являются военнообязанными. Пограничников, со слов Руслана, также удивила ситуация с мужчиной предпенсионного возраста.

В пресс-службе аэропорта "Кольцово" Накануне.RU не стали комментировать ситуацию, предложив обратиться в пограничную службу. В пограничной службе также не смогли оперативно дать комментарий.

Теги: Кольцово, Екатеринбург, мобилизация



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