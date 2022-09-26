26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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АГС Ленинского района Екатеринбург свадьба (2009) | Фото:Накануне.RU

ЗАГСы перешли в авральный режим работы на фоне мобилизации

ЗАГСы в России перешли в авральный режим работы на фоне мобилизации. Во многих регионах они перешли на работу без выходных и, как говорится, до последнего посетителя.

Например, в Амурской области за три дня с объявления мобилизации зарегистрировано 682 брака – это больше, чем за весь август 2022 года, хотя последний летний месяц традиционно считается одним из самых популярных у новобрачных, передает "Амурская правда". Всего за последние три дня в органах загс Приамурья составлено более 2 тысяч записей актов гражданского состояния, а это почти месячная норма.

Теги: загс, мобилизация, регистрация брака, свадьба



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