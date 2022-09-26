26 Сентября 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Военнослужащие (2022) | Фото: Накануне.RU

В Казахстане начались коллективные учения ОДКБ

В Жамбылской и Алма-Атинской областях (на юге и юго-востоке Казахстана) 26 сентября – 8 октября пройдут учения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".

"В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны Казахстана.

Ранее объединенный штаб ОДКБ сообщал, что командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2022" предусматривает отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Отмечалось, что в учениях впервые примет участие новое подразделение коллективных сил – совместное формирование РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

Теги: Казахстан, ОДКБ, учения



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