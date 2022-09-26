"Ъ": Разработчики видеоигр организованно вывозят из России сотрудников

Студии-разработчики видеоигр начали организованно вывозить из России сотрудников на фоне объявления мобилизации. "Коммерсант" со ссылкой на сотрудника крупной русскоязычной студии пишет, что одна из компаний заказала чартерный рейс для вывоза из РФ порядка сотни своих сотрудников-мужчин с семьями. Другой источник говорит, что чартерный рейс – не единичная история.

Юристы рассказывают, что студии пытаются обеспечить своим сотрудникам защиту от мобилизации и другими способами. Например, пытаются попасть в реестр аккредитованных IT-компаний – их сотрудникам полагается бронь от призыва. Правда, для ее получения сотрудник также должен иметь и профильное образование.