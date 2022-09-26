26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество Челябинская область
Юлия Сударенко, кандидат на пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области начали принимать жалобы на нарушения при мобилизации

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко начала принимать жалобы на нарушения при проведении частичной мобилизации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Прием жителей по вопросам частичной мобилизации проводится ежедневно без предварительной записи. Также обратиться можно также по телефону. "Если Вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь - с каждым случаем будем работать индивидуально", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил областному правительству и главам муниципалитетов оказать необходимую помощь военным комиссариатам и обеспечить бесперебойную работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Теги: мобилизация, нарушения,



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