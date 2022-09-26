Херсонская область стремится "как можно скорее" стать субъектом России

Херсонская область стремится стать субъектом Российской Федерации уже в ближайшее время.

"Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь", - рассказал РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, ход событий, связанный с вхождением Херсонской области в состав России, уже изменить и переломить невозможно, несмотря на все попытки запугивания и угрозы с украинской стороны.