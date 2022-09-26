В Испании допустил выдачу виз россиянам, покинувшим страну

Граждане России, которые пытаются покинуть свою страну, должны иметь возможность попасть в Евросоюз.

Об этом сообщил изданию La Rason глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Мы ничего не имеем против русского народа, не говоря уже о тех людях, которые очень смело идут на это [против политики российских властей], рискуя тюремным заключением и даже своей жизнью. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена возможность сделать это", — сказал дипломат.

Как отметил министр, по этой причине в Европе не стали полностью отказываться от выдачи виз россиянам, чтобы их получали те, "кто имеет на это право".

Ранее депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили заявила в эфире украинского телеканала Freeдом, что власти Грузии собираются с понедельника, 26 сентября, закрыть границу с Россией для мужчин призывного возраста (от 18 до 55 лет).