Российские производители микроэлектроники просят предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации

Российские производители микроэлектроники и вычислительной техники, на предприятиях которых работает около 350 тыс. человек, просят кабмин РФ предоставить своим сотрудникам бронь от частичной мобилизации.

Ключевой элемент в том, что, хотя большинство разработчиков электроники и вендоров оборудования формально не обладают статусом предприятий оборонно-промышленного комплекса, они выполняют государственные контракты, в том числе для него.

Как отмечают участники рынка, сотрудникам уже приходят повестки в военкомат, а выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные последствия.

В аппарате премьера сообщили, что письмо от Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники получено и направлено в Минобороны для проработки.

После начала мобилизации с аналогичной просьбой к Минцифры обратились и российские IT-компании. Уже 23 сентября Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты с профильным образованием, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ могут получить бронь.

Важно то, что в сфере микроэлектроники Россия сильно отстает от мирового уровня, отмечает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, сообщает "Коммерсант".

Напомним, сотрудники авиакомпаний и аэропортов России начали массово получать повестки в военкоматы. Их работодатели активно занимаются составлением списков на бронь, а некоторые уже их отправили. Потенциально мобилизовать могут 50–80% сотрудников.