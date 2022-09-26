Минфин РФ сможет направить на закупки валюты 900 млрд в 2023 году

Министерство финансов России может в 2023 году направить на закупки валюты около 1 трлн руб.

Как следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в следующем году в объеме 939 млрд руб.

Эта сумма в теории может быть направлена на закупки валюты для ослабления рубля в рамках бюджетного правила, которое планируется перезапустить с 2023 года, хотя и не во всей его полноте.

Как заявил источник "Ведомостей", бюджет формируется на основе новых параметров бюджетного правила, которое будет законодательно закреплено, поэтому возможность возобновить интервенции есть, в том числе в переходный период.

Ранее сообщалось, что новое бюджетное правило в условиях вынужденного сохранения высокого уровня расходов отложено на 2025 год, налоги на сырьевых экспортеров из-за ожидаемого сокращения общих поступлений будут заметно увеличены.