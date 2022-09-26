26 Сентября 2022
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Общество В России
коллектор коллекторы долг долги (2016) | Фото: Накануне.RU

За угрозы коллекторов могут наказывать по Уголовному кодексу

За незаконный возврат долгов будут наказывать по Уголовному кодексу.

Соответствующий проект закона депутатов "Единой России" Госдума рассмотрит в первом чтении в октябре. Согласно документу, если коллектор будет применять насилие или угрожать, то он может быть оштрафован или получит тюремный срок до 10 лет. По словам инициаторов инициативы, в настоящее время у правоохранителей связаны руки, даже если поступит сигнал о психологическом давлении или об угрозе расправы.

Законопроект готовы поддержать в ЛДПР и "Справедливой России — За правду", при этом выступая за более радикальный подход — вообще запретить работу коллекторов, ведь для возврата долгов в стране есть суд и служба судебных приставов, сообщают "Известия".

Напомним, закредитованность россиян резко выросла в 2021 году.

Теги: коллекторы, уголовный кодекс,



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