За угрозы коллекторов могут наказывать по Уголовному кодексу

За незаконный возврат долгов будут наказывать по Уголовному кодексу.

Соответствующий проект закона депутатов "Единой России" Госдума рассмотрит в первом чтении в октябре. Согласно документу, если коллектор будет применять насилие или угрожать, то он может быть оштрафован или получит тюремный срок до 10 лет. По словам инициаторов инициативы, в настоящее время у правоохранителей связаны руки, даже если поступит сигнал о психологическом давлении или об угрозе расправы.

Законопроект готовы поддержать в ЛДПР и "Справедливой России — За правду", при этом выступая за более радикальный подход — вообще запретить работу коллекторов, ведь для возврата долгов в стране есть суд и служба судебных приставов, сообщают "Известия".

Напомним, закредитованность россиян резко выросла в 2021 году.